Trahie par les caméras de surveillance : une mère de famille vole 6 paquets de cheveux naturels au marché Hlm pour…

Accusée d’avoir dérobé des paquets de cheveux naturels dans la boutique de Mamadou Diallo au marché Hlm, la cinquantenaire a été présentée, ce lundi au juge du tribunal d’instance. Domicilié à Pikine Guinaw Rail, la bonne dame s’attelle à cette pratique depuis l’année dernière où elle s’est rendue dans une boutique au marché Hlm avant de soustraire 6 paquets de cheveux naturels qu’elle a ensuite vendus clandestinement.



Si sa première tentative a réussi, la seconde lui a coûté chère. En effet, elle a été prise par les caméras de surveillance au moment où elle dérobait les paquets de greffages qu’elle s’apprêtait à vendre comme lors de son premier essai. Grâce à ces images, le propriétaire de la boutique, Mamadou Diallo a saisi la justice. Il n’a fallu que quelques temps avant que Fatou Fall soit identifiée et écrouée.



Présenté ce lundi 6 novembre 2023, au juge du tribunal d’instance de Dakar, la prévenue fait son mea culpa. Devant la barre, elle reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés. Fatou Fall a confié être confrontée à la difficulté de la vie. Pis, elle voulait régler ses arriérés de trois mois de location. La dame promet ne plus jamais recommencer.



«Je ne vais plus jamais le refaire. J’ai deux grandes filles», assure-t-elle. La parquetière requiert ainsi l’application de la loi pendant que l’avocat de la défense sollicite la clémence du tribunal. Me Ndiongou évoque la bonne de sa cliente qui a pris son courage à deux mains afin d’avouer ses magouilles devant toute l’assistance. Toutefois, le tribunal, après avoir délibéré, a reconnu Fatou Fall coupable du chef de vol et la condamne à 1 an assorti du sursis.





















































