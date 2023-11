Traque de Claude Pivi: Sale temps pour les proches l’ex ministre…

La chasse à l’homme déclenchée par les forces de défense et de sécurité pour mettre main sur le colonel Claude Pivi, dernier fugitif du quatuor des évadés de la maison centrale, fait des victimes collatérales.



Depuis le lancement de cette opération, des proches de ce béret rouge, radié des effectifs de l’armée, traversent un très sale moment.



Des militaires relevant des Forces Spéciales sont déployés dans le grand Conakry pour une recherche active de l’ex ministre en charge de la sécurité présidentielle, toujours en cavale. Ils ont mené des perquisitions dans certains quartiers de Conakry et dans la périphérie.



Selon nos informations, dans la journée du samedi 4 novembre 2023, des militaires sont venus boucler le quartier Maneyah (Coyah) où réside la famille du colonel Claude Pivi. Les occupants ont vécu la terreur, explique un proche de la famille. Les visiteurs ont procédé à une perquisition dans la cour en mettant tout le monde au respect, selon notre source.



Tous les occupants ont été « enlevés » de force et conduits vers une destination inconnue, d’après notre informateur. Les hommes sont arrivés aux environs de 11h, précise-t-il.



Depuis, les personnes arrêtées restent introuvables. Aussi, nous apprend-on, ces personnes ont été privées de leurs téléphones portables et auraient été maltraitées dans la cour avant d’être embarquées manu-militari pour une destination inconnue.











































AfricaGuinee.com