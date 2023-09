Tremblement de terre ressenti dans plusieurs villes du Maroc

Casablanca, Rabat, Khemisset, Safi, Agadir, Taroudant et bien d’autres villes ont été secouées il y a peu par un fort tremblement de terre, qui a semé la terreur et la peur parmi les citoyens.



De nombreux habitants ont été contraints de fuir leurs foyers sous le choc provoqué par la force du séisme.



Selon des sources bien informées, le tremblement de terre a touché de nombreuses régions marocaines et, entre-temps, de nombreux citoyens sont encore dans les rues par peur d’un éventuel danger.













































