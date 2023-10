Tribunal de Ziguinchor : Le slogan "Sonko namenala” scandé par une foule

Coup de théâtre au Tribunal d'instance de Ziguinchor : des partisans de Sonko scandent au dehors " Sonko namenala ".



Au moment où le procès concernant la requête en annulation de la radiation des listes électorales de l'ex leader de PASTEF se tient dans l'une des salles du tribunal d'instance de Ziguinchor, certains des militants et partisans ont pris d'assaut les alentours de ce haut lieu de justice.



En position derrière les barrières érigées par les forces de l'ordre pour la circonstance, cette foule de militants et sympathisants du Maire de Ziguinchor scandent la redoutable chanson " Sonko namenala ". Une manière certainement pour eux de mettre la pression sur le juge et aussi de doper les avocats de la défense.



Les paroles de cette chanson résonnent fortement au niveau de cet espace de la ville.







































































