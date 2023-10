Tribunal de Ziguinchor : Pourquoi l'audience de ce jeudi pourrait tout changer pour Sonko...

Ce jeudi est un jour important pour Ousmane Sonko. Et tout va se jouer au Tribunal d'instance de Ziguinchor. En effet, sa requête visant l'annulation de sa radiation des listes électorales, y sera évoquée aujourd'hui.



Spécialiste en Droit pénal, le Pr Ndiakh Fall explique que «si le président du tribunal d’instance de Ziguinchor rétablit Monsieur Sonko dans ses Droits, c’est-à-dire ordonne sa réinscription sur les listes électorales, Monsieur Sonko redevient électeur et éligible malgré cette décision de la Cour suprême».



Moundiaye Cissé dira la même chose. Il souligne, cependant, un aspect qui pourrait prolonger les joutes : «Si le Tribunal donne raison à Sonko, il devrait réintégrer les listes électorales et devient éligible et électeur, à moins que, maintenant, qu’il y ait pourvoi en cassation de la part de l’Etat. Ce qui serait surprenant», dit-il.



Au Tribunal de Ziguinchor, l’audience est prévue à parti de 9 heures. Pour rappel, c’est mercredi dernier que les avocats de Ousmane Sonko avaient déposé leur requête aux fins d’annulation de la mesure de radiation du leader de Pastef des listes électorales.

































































igfm