Trump convoqué devant un tribunal fédéral

Donald Trump est convoqué ce jeudi devant un tribunal fédéral de Washington où il sera formellement accusé d'avoir illégalement manœuvré pour tenter d'inverser l'élection de 2020.



Le tribunal se trouve à proximité du Capitole que les partisans de Donald Trump avaient pris d'assaut le 6 janvier 2021.



L'acte d'accusation de 45 pages décrit un "projet criminel" et reproche à l'ancien président d'avoir sapé les fondements de la démocratie américaine.





L'inculpation est sans précédent est d'autant plus grave que Donald Trump était alors président en exercice.



Les deux autres affaires engagées au pénal contre lui portent sur des périodes avant et après son mandat.



Dans l'une, Donald Trump est accusé de fraude comptable liées à l'achat du silence d'une actrice de film X avant son élection.



Dans l'autre affaire, la justice lui reproche d'avoir compromis la sécurité nationale en conservant des documents classifiés.



Donald Trump fait actuellement campagne pour revenir à la Maison Blanche et est le grand favori du parti républicain.



Les sondages le placent à égalité avec l'actuel président Joe Biden