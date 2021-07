UN CONVOI DE BOIS EN PARTANCE POUR LA GAMBIE INTERCEPTÉ À MÉDINA-MARY

Des policiers en poste à Médina-Mary, une localité du département de Vélingara, dans la région de Kolda, ont intercepté, à la frontière avec la Gambie, un convoi de charrettes transportant des troncs d’arbres issus du trafic illicite du bois dans cette partie sud du pays, a appris l’APS de source locale, mercredi.



Cette saisie a été effectuée dans la nuit de dimanche à lundi au cours d’une opération menée par des éléments du poste de Police de l’Air et des frontières de Médina-Mary.



Les policiers ont notamment intercepté dans la forêt, à la frontière avec la Gambie, un convoi de 3 charrettes transportant 8 troncs de kapokiers et de dimbs et 7 ânes, fait notamment savoir l’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM), dans un communiqué parvenu à l’APS.



A la faveur de l’obscurité, les conducteurs ont pris la fuite, laissant derrière eux leurs charrettes et leurs troncs d’arbres, signale l’asociation.



Elle ajoute que le chef du village de Médina-Mary s’est rendu au poste de police pour ’’féliciter les policiers, qui malgré leur manque de moyens, déploient de gros efforts pour remplir leur mission de sécurisation de la zone’’.



Le responsable du village ’’leur a réaffirmé le soutien et la collaboration de l’ensemble de toute la zone frontalière, du nord-ouest de Vélingara’’, fait on savoir.