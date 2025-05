UN NEW DEAL POUR L’AFRIQUE : LE PRÉSIDENT FAYE AU RENDEZ-VOUS DE L’AFRICA CEO FORUM

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce matin à la cérémonie officielle d’ouverture de l’Africa CEO Forum 2025, à Abidjan, en présence de ses homologues, Leurs Excellences Messieurs Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Paul Kagame (Rwanda), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (Mauritanie).

Ce forum, placé sous le thème « Un New Deal public-privé peut-il rebattre les cartes au profit du continent ? », constitue une plateforme essentielle pour discuter des stratégies d’investissement et du développement du secteur privé africain, dans un esprit de coopération et de synergie continentale.

La présence active du chef de l’État à cette rencontre témoigne de l’engagement résolu du Sénégal en faveur de l’intégration économique africaine, de la coopération internationale et du renforcement des partenariats public-privé pour une croissance inclusive et durable.