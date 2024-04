URGENT || LE POINT SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAED QUI S'EST RÉUNI À SAINT-LOUIS

Il revient à la rédaction de dakarposte que la réunion du Conseil d’Administration de la SAED s'est tenue ce jeudi 25 avril 2024 à la salle Sidy Moctar Keita du siège de la société à Saint-Louis, sous la présidence du PCA M. Amadou Niang.

Les échanges ont porté essentiellement sur la présentation du rapport d'activité de la société pour l'exercice 2023 et sur l'arrêté des comptes au 31 décembre 2023 et la présentation du rapport des commissaires aux comptes.





Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la Société d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) a pour vocation le développement de l'agriculture irriguée à travers l'aménagement et l'équipement des territoires des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé.