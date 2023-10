URGENT - Divergences avec Pastef : Taxawu démissionne du Groupe parlementaire Yewwi !!!

"Pastef pouvait prendre ses postes et laisser aux autres leurs postes. Pastef pouvait prendre ses postes et laisser à Taxawu, au Prp et aux autres formations leurs postes dans le bureau de l'Assemblée. Ils ont préféré inscrire leurs noms sur leurs postes et inscrire leurs noms sur nos postes. Face à cette situation, nous avons considéré qu’il était important pour nous de quitter le groupe. Ce qui s’est passé aujourd’hui est l’expression d’une grande irresponsabilité politique»



Les Conséquences



"Si nous on sort de Yewwi, ils perdent les postes. Donc ils ne nous ont pas privés de postes, ils ont privé Yewwi de postes. Donc ce qui s'est fait, c'est une méchanceté, une idiotie sans nom qui fait que Yewwi va perdre toute son influence dans l'Assemblée nationale. Puisque si nous nous perdons les postes, eux ils ne les auront pas. Aujourd'hui c'est Benno qui va se renforcer avec 3 postes. Benno va récupérer et le poste de questeur et le poste de questeur-adjoint."







































































igfm