URGENT - Fiches de parrainage refusées à Sonko: La Cena vient de trancher !

"La Cena, décidée à s'incliner pieusement devant le Droit, commande à la Direction générale des élections (Dge) d'en faire de même. Un petit pas pour la Défense de Ousmane Sonko. Un grand bond pour la Démocratie sénégalaise", a réagi Me Khoureychi Ba. Lui et ses camarades du collectif des avocats de l’opposant Ousmane Sonko avaient saisi par requête, le 22 octobre, la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour une mise en oeuvre de son pouvoir de dessaisissement de la Direction générale des Élections (Dge) et de substitution d'action pour délivrer les fiches de parainage à Ousmane Sonko.



















































































igfm