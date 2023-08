URGENT- Le commissaire central de Guédiawaye, Mandjibou Lèye, affecté à la CENTIF

Selon des informations de dakarposte, le commissaire Mandjibou Lèye a été affecté à la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) comme Chef des enquêteurs.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la Cellule nationale de Traitement des Informations financières a pour mission de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçon auxquelles sont astreintes les personnes physiques et morales assujetties.



La Cellule nationale de Traitement des Informations financières reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire.



Elle peut demander la communication, par les assujettis ainsi que toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçon.



La Cellule nationale de Traitement des Informations financières effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins de blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.



Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.



Le fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financières est assuré par un effectif de six membres nommés par décret et un personnel d’appui.





Dakarposte a appris que la CENTIF est composée de six (6) membres nommés par décret, à savoir :



- Un (1) haut fonctionnaire issu, soit de la Direction Générale des Douanes, soit

de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, soit de la

Direction Générale des Impôts et Domaines, ayant rang de Directeur

d’administration centrale mis à la disposition de la CENTIF par le Ministère

chargé des Finances. Il en assure la présidence ;

- un (1) magistrat spécialisé dans les questions financières mis à la disposition

de la CENTIF par le Ministère chargé de la Justice ;

- un (1) haut fonctionnaire de la police judiciaire mis à la disposition de la

CENTIF par le Ministère chargé de la sécurité ;

- un (1) chargé d’enquêtes, inspecteur des services des Douanes mis à la

disposition de la CENTIF par le Ministère chargé des Finances ;

- un (1) chargé d’enquêtes, officier de police judiciaire mis à la disposition de la

CENTIF par le Ministère chargé de la sécurité ;

- un (1) représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF.



Les membres de la CENTIF qui exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une

durée de trois (3) ans, renouvelable une fois, perçoivent une indemnité mensuelle

dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Dans l’exercice de ses fonctions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au

sein des services de l’Etat dont le concours est jugé nécessaire à la lutte contre le

blanchiment de capitaux. Il sont nommés par arrêté de leur ministre de tutelle.