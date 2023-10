Ucad : le conseil d’administration du COUD pose des préalables pour la réouverture des campus sociaux

Le Conseil d’Administration du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) s’est réuni vendredi 20 octobre 2023 pour examiner les conditions de réouverture des campus sociaux.



A l’issue des discussions, le Conseil d’Administration, dans sa majorité, a demandé à la direction du COUD, préalablement à toute réouverture, de prendre dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre en place un dispositif capable d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures; assainir sérieusement les conditions d’accès et d’hébergement des étudiants.

Et de mettre en œuvre toute action nécessaire pour assurer la paix sociale au sein des campus sociaux de l’UCAD. La Direction du COUD est appelée à donner suite à cette délibération de son Conseil d’Administration.

























































Sud Quotidien