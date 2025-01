Un bébé vivant jeté dans une fosse

Après être parti prier à la mosquée, il constate, à son retour, que le bébé (son petit fils) est introuvable. Paniqué, il inspecte les lieux et remarque une grande quantité d’eau près des toilettes, ainsi qu’un tissu qui semble avoir été jeté dans la fosse septique.



Cette découverte le pousse à interroger sa fille adoptive, mais cette dernière ne fournit aucune réponse claire concernant la localisation de l’enfant. La situation devient plus suspecte lorsqu’une fois de retour, Bintou Diaby, la mère de Fanta Diaby, apprend que tout le monde cherche le bébé.



Elle interroge sa fille, qui lui répond qu’elle a laissé le bébé dans la chambre mais ne sait pas où il se trouve désormais. . Bambo Danfakha se rend à la brigade de gendarmerie de Dialacoto pour signaler la disparition de son petit-fils de trois semaines, B. Diaby.



Ce n’est qu’après l’intervention des gendarmes que le corps du nouveau-né est retrouvé dans la fosse septique. Lors de son audition, Fanta Diaby, qui a initialement nié la gravité de l’incident, finit par avouer avoir jeté son enfant vivant dans la fosse.



Interrogée par les enquêteurs, elle admet n’avoir aucune explication à ce geste atroce. Lors de ses déclarations, elle précise également ne pas connaître l’identité du père de l’enfant, car elle se livrait à la prostitution, et que tous les hommes auxquels elle avait attribué la paternité avaient rejeté cette responsabilité.



Au cours de l’audience, Fanta Diaby est tombée en transe et a dû être évacuée de la salle d’audience. En conséquence, elle a été renvoyée à l’hôpital Djinkoré pour une évaluation psychologique. Selon L’Observateur, il est possible que l’état psychologique de l’accusée joue un rôle crucial dans cette tragédie.

































































