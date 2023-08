Un faux colonel arrêté par la gendarmerie

À Kaolack, un enseignant de l'école élémentaire de Ngothie a été placé sous de mandat. Le prévenu se faisait passer pour un colonel et pour appâter ses proies, il se présentait comme étant le colonel Ibrahima Ndiaye, commandant de la Légion de la gendarmerie de Kaolack.



Selon les informations de DakarActu, il a ainsi réussi à gruger de braves dames, notamment des commerçantes, de plusieurs millions de FCfa.



Pour le mettre hors d’état de nuire, les hommes du commandant Nunez (Brigade de recherches) l'ont surpris à son domicile aux Parcelles Assainies (Kaolack commune), où il a été interpelé, avant d'être déféré au parquet.



Le mis en cause a été finalement placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour usurpation de fonction et escroquerie au visa.