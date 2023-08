Un homme armé d’un coupe-coupe sème la terreur à Linguère

Les habitants de Warkhokh, dans le département de Linguère, sont dans la panique. Un homme du nom d’A.A. Ba, armé de coupe-coupe, attaque les habitants. Face à la gravité de la situation, les populations de cette localité interpellent les autorités. « Mon fils était parti avec le troupeau dans la brousse. A son retour, vers 18 heures, l’homme armé de coupe-coupe l’a l’attaqué avec le coupe-coupe. Des gens sont intervenus.



Selon Rewmi, le lendemain, il a réussi à attaquer mon fils et l’a frappé à la tête et au bras. Mon enfant est alité depuis. Et l’auteur en question est protégé par sa famille. Nous avons déposé une plainte depuis, mais rien. On ne l’a pas arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Nous invitons la justice et les autorités à réagir avant qu’il ne soit trop tard. Nous ne pouvons pas tolérer de voir celui qui a tenté de tuer notre fils vaquer à ses occupations alors que mon fils est alité. Pire, actuellement il terrorise tous les habitants. Personne n’ose sortir pour sauver sa vie », a déclaré Daouda Aly Goral Ba, le père de la victime.