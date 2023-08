Un individu retrouvé mort dans un canal à Kaolack

Ce matin un individu a été retrouvé mort dans un canal dans la ville de Kaolack. D’après les informations du correspondant de Seneweb, la victime serait mise dans un sachet en plastique avant d‘être jetée dans le canal.



Les faits ont eu lieu sur la route qui mène vers Médina Mbamba, non loin de la station d‘essence.

Les sapeurs-pompiers de la 31ème compagnie d'incendie et de secours et la police sont sur les lieux pour faire le constat. Nous reviendrons pour plus de détails …



















































































