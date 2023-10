VÉLINGARA : Un agriculteur enlève une fillette de 12 ans à Saré Toro

Le village de Saré Toro, de la commune de Bonconto, dans le département de Vélingara, est dans l'inquiétude. Un malfaiteur qui ftravaillait comme agriculteur dans ce village, a enlevé une fillette du nom de Salimatou Sabaly, âgée de 12 ans, avant de disparaître avec elle dans la brousse.



Selon Boubacar Gano, ami du papa de la fillette, cet ouvrier agricole est allé trouver deux fillettes en train de récolter du maïs dans leur champ situé à proximité des maisons. Le malfaiteur a demandé à la plus âgée des filles de lui couper quelques boutures de maïs. À son retour, elle le bonhomme avait disparu dans la brousse avec la petite Salimatou Sabaly.



Alertées, les populations ont organisé une battue depuis 15h pour retrouver la fillette et l'auteur de l'enlèvement.



Dans le village de Saré Toro, c’est l’inquiétude des parents et voisins qui craignent que Salimatou Sabaly ne se fasse violer ou tuer. C’est pourquoi ils lancent un appel aux autorités pour retrouver saine et sauve la fillette.



Pour toute information, appeler à ce numéro : 77 153 94 75.