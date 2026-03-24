VISITE OFFICIELLE : LE PRÉSIDENT BASSIROU DIOMAYE FAYE À MADRID POUR RENFORCER LA COOPÉRATION SÉNÉGALO-ESPAGNOLE

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce jour à destination de Madrid, dans le cadre d’une visite officielle au Royaume d’Espagne prévue du 24 au 26 mars 2026, informe une source de la présidence.



Selon la source, cette visite s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations historiques d’amitié et de coopération entre le Sénégal et l’Espagne. Elle sera marquée par des échanges de haut niveau avec les autorités espagnoles ainsi que par l’exploration de nouvelles perspectives de partenariat dans des domaines d’intérêt commun.





À travers ce déplacement, le Sénégal réaffirme sa volonté de renforcer une coopération stratégique, mutuellement bénéfique, au service du développement et du rapprochement entre les peuples sénégalais et espagnol.













































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