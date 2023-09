Vent de protestations et de démissions au sein de la mouvance présidentielle- Après Aly Ngouille Ndiaye, à qui le tour?

Tempête dans les rangs "Apéristes" serait-on de dire ! En cause,

le choix du dauphin, Amadou Ba, a provoqué l’ire d'innombrables militants entre autres pièces maitresses de l'APR. Un choix à l'actif du chef de file de l'Apr , qui a suscité une crise interne. As proof (À preuve), la démission de l'actuel édile de Linguère Aly Ngouille Ndiaye. Qui, sauf revirement, sera dans les starting-blocks.

En clair, le désormais ex ministre de l'Agriculture du Sénégal fera partie de la course à la décisive présidentielle de Février 2024.



En un mot, comme en mille, celui qui tient les manettes de l'ossature gouvernementale a été finalement préféré à d’autres pontes du parti au pouvoir allusion faite à Abdoulaye Daouda Diallo, Mohamed Dione, Mame Boye Diao, Aly Ngouille etc...Qui emboîtera le pas de ce dernier? Abdoulaye Daouda Diallo, dont la candidature au scrutin tant attendu, est annoncée, mettra t'il fin à son long engagement auprès du "Macky"? Mame Boye Diao, qui, nous revient-il fera face aux médias dans les prochaines heures, rendra t'il le tablier?



"Croyez-moi, personne ne peut arrêter les départs en cascade. Wait and see. Les prochaines heures seront assez révélatrices" fait savoir dépité un inconditionnel du Président Sall suite au choix de son mentor.



En tous les cas, le dauphin, Amadou Ba, est tenu d'en découdre avec l'hostilité que lui vouent plusieurs cadres influents de la majorité.