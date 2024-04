Ville de Dakar : Les premiers pas du maire Barthélémy Dias vers le président Bassirou Diomaye Faye

Le premier magistrat de la ville de Dakar semble vouloir « enterrer la hache de guerre politique » ! L’heure est au travail et pour l’intérêt de la république, toutes les concessions sont possibles malgré les divergences circonstancielles. En effet, Barthélémy Dias entend adresser une note pour rencontrer le chef de l’exécutif pour échanger sur les perspectives de développement de la ville de Dakar. Le maire de Dakar, lors du dernier conseil municipal, a fait savoir qu’il va contacter le président de la république et lui exposer les chantiers de la ville de Dakar. Les préparations des Joj 2026 et autres chantiers d’envergure dans la capitale devront être abordés.







































