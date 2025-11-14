Violences politiques 2021-2024 : coup d’accélérateur sur les enquêtes

Les enquêtes liées aux violences politiques survenues entre février 2021 et mars 2024 connaissent une nouvelle impulsion. La Section de recherches poursuit ses investigations sur les cas de torture et les morts enregistrés durant cette période. Selon L’Observateur, les gendarmes multiplient les auditions de victimes, de proches, mais aussi les reconstitutions pour mieux comprendre les circonstances des faits.



Parmi les avancées récentes, Pape Abdoulaye TOURÉ a reconstitué avec minutie le déroulement de son arrestation et les sévices qu’il affirme avoir subis. « Pape Abdoulaye TOURÉ n’a rien omis et leur a tout expliqué », rapporte le quotidien du Groupe futurs médias, soulignant l’importance de ce témoignage dans la progression du dossier.



Ces investigations avaient été freinées par l’adoption de la loi d’amnistie, qui avait temporairement gelé plusieurs procédures. Mais la détermination des familles de victimes, de la société civile et des défenseurs des droits humains a poussé les autorités à créer une équipe spéciale chargée de relancer les travaux. Les enquêteurs avancent désormais progressivement, avec l’objectif de faire toute la lumière sur ces événements qui ont profondément marqué le pays.









































Walf