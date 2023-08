Violentes manifestations à Pikine: Un jeune homme de 35 ans perd la vie

Rédigé par Dakarposte le Mardi 1 Août 2023 à 12:44

La situation à Pikine est devenue de plus en plus tendue, ce lundi 31 juillet 2023, à la suite de violentes manifestations, qui ont tragiquement coûté la vie à un jeune homme du nom de B. Bâ, âgé d'environ 35 ans. Blessé par balle, lors des manifestations, il a succombé à ses blessures, provoquant une montée de colère et de tristesse parmi les manifestants.