Voici les nominations à l'issue du Conseil des Ministres !

Monsieur Ousseynou KANE, juriste-Financier, est nommé, est nommé Directeur général du Bureau opérationnel du Suivi du PSE (BOS), en remplacement de Monsieur Ibrahima WADE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Pape Malick NDOUR, titulaire d’un DEA en économie, est nommé Coordonnateur du PRODAC, en remplacement de Monsieur Mamina DAFFE.



Monsieur Mouhamadou SENE, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n°633 209/E, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Mamadou DIENG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Mor Khoudia GUEYE, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports principal, matricule de solde n°510 837/H, précédemment Directeur de la Vie associative, est nommé Directeur de la Jeunesse et des activités Socio-éducatives au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Maïssa DIAO, appelé à d’autres fonctions.



Madame Moumi KA, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports principal, matricule de solde n°513 763/C, précédemment Chef du Service régional de la Jeunesse de Dakar, est nommée Directeur de l’Education populaire au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Célestin Marie TINE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Jean Louis Marcelin DACOSTA, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n°633 181/L, précédemment Inspecteur technique, est nommé Directeur du Centre national d’Information et de Documentation au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Madame Aïssatou TRAORE, appelée à d’autres fonctions.



Monsieur Samba GAYE, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports principal, matricule de solde n°614 974/C, est nommé Directeur de la Vie associative au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Mor Khoudia GUEYE, appelé à d’autres fonctions



Monsieur Maïssa DIAO, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n°608 378/J, précédemment Directeur de la Jeunesse et des Activités Socio-éducatives, est nommé Inspecteur Technique au ministère de la Jeunesse, en remplacement de Monsieur Jean Louis Marcelin DACOSTA, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Amadou Abdoulaye DIOP, Professeur agrégé des Facultés de Droit, matricule de solde n°100 273/C, est nommé Directeur des Constructions des Palais de Justices et autres Edifices du ministère de la Justice, en remplacement de Monsieur Mamadou GUEYE, appelé à d’autres fonctions.



Madame Oulimata Fall SARR, titulaire d’un Master en Arts, Lettres, Langues et Communication, spécialiste en appui au Secteur privé et Développement international, est nommée Directeur de la Promotion touristique (DRT) au ministère du Tourisme et de Transports aériens, poste vacant