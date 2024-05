Vol sur un compte Wave : le sale coup de A Ndiaye à son ami F Faye

L’info est issue du Le Grand Panel qui ajoute que face au juge, le prévenu, Abdoulaye Ndiaye a reconnu les faits. Mais commis pour protéger les intérêts de la partie civile, la robe noire a fini par plaider pour la défense.



Selon lui, c’est la famille de la victime qui lui a demandé de plaider pour l'accusé. Pour le conseiller, le mis en cause a commis une erreur de jeunesse. Et, sa famille a versé la somme de 630 000f à la victime.



Ainsi, il a demandé la clémence du juge pour son ‘’client’’. Le plaignant a accordé son pardon au prévenu et n’a pas revendiqué les 200 000 f restant.



Reconnu coupable des faits de vol, Abdoulaye Ndiaye a été condamné à six mois avec sursis, par le tribunal des flagrants délits de Pikine Guédiawaye.









































































leral