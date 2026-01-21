Washington suspend les visas d’immigration de 26 pays africains, dont le Sénégal

Les États-Unis marquent un tournant radical dans leur politique migratoire. Depuis ce 21 janvier, l’administration américaine a officiellement suspendu le traitement des visas d’immigration permanente pour les ressortissants de 75 pays. L’Afrique est particulièrement touchée par cette mesure qui concerne 26 nations du continent, dont le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l’Éthiopie et la Tunisie.

Contrairement aux visas touristiques, cette restriction cible spécifiquement les visas de « longue durée ». Ces titres de séjour sont ceux qui permettent normalement de s'installer durablement aux États-Unis, notamment via le regroupement familial ou l’obtention d’un emploi stable. Selon Washington, cet arrêt temporaire doit permettre aux autorités de mener une révision en profondeur des processus d’attribution.

Dans un communiqué publié le 7 janvier, le Département d’État a justifié cette décision par des raisons économiques. L'administration affirme que les ressortissants des pays visés, déjà présents sur le sol américain, bénéficieraient d’aides sociales à des « niveaux inacceptables ».

Pour le président Donald Trump, le message est clair : les immigrants doivent désormais prouver leur « autonomie financière » et cesser de « constituer une charge pour les Américains ». Cette mesure s'inscrit dans une réforme globale de l’Immigration and Nationality Act, la législation qui encadre les conditions d’entrée et de séjour aux États-Unis.

















































seneweb