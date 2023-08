Yaw : Pourquoi Khalifa Sall s’agrippe

Le leader de Taxawu Senegaal, Khalifa Sall, refuse de signer l’acte de divorce consommé après l’éviction du responsable politique de Pastef (parti dissous par décret présidentiel), Abass Fall du poste de premier adjoint au maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias. Un changement perçu comme une trahison par la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw, opposition) qui s’est fendue d’un communiqué annonçant la fin de son compagnonnage avec la formation de l’ex édile de Dakar, Khalifa Sall.



N’empêche, ce dernier a réaffirmé son appartenance à cette coalition. “La coalition Yaw est une belle famille à laquelle j’appartiens. Personne ne peut me faire sortir de Yaw”, a-t-il déclaré.



Des analystes politiques, interrogés par Le Soleil, y voient une stratégie politique du candidat déclaré à la présidentielle 2024, qui vient de recouvrer ses droits civiques et politiques à la suite de sa participation, face au niet catégorique de Yaw, au dialogue national convoqué le 31 mai dernier par le Président Macky Sall. C’est d’ailleurs de là que la brouille a commencé entre les alliés politiques.



“Yaw a été pour Khalifa Sall un appui pour réussir les élections législatives parce qu’il était dans une situation difficile au lendemain de son incarcération et, politiquement il avait beaucoup perdu car certains l’avaient quitté au profit de la mouvance présidentielle”, analyse le professeur de Sciences politiques à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), Moussa Diaw.



Il ajoute : “S’il (Khalifa Sall) quitte la coalition, il perdra beaucoup de points.” En tout cas, lui conseille-t-il, “en aucun cas moment”, ce dernier “ne doit accepter ce divorce. Même si ce sera très difficile de recoller les morceaux, dans le contexte actuel, entre lui et Yaw, Khalifa Sall doit rester et essayer de maintenir ses relations avec les autres leaders de la coalition.”



Selon le journaliste Abdoulaye Mbow, “quitter Yaw, pour Khalifa Sall, c’est tourner le dos à une frange importante de la population.”



L’analyste politique Demba Gueye abonde dans le même sens. Il estime, vu les enjeux électoraux, que la stratégie politique qui peut être favorable à l’ancien maire de Dakar est de rester au sein de la coalition.



Il explique : “Son électorat se trouve dans Yaw. Tout candidat de l’opposition qui aspire à gagner la présidentielle doit cibler l’électorat de Yaw. Khalifa Sall doit donc éviter de s’éloigner de cette plateforme parce qu’il aura besoin de son soutien au cas où il serait au second tour.”



Pour inverser la tendance, souligne-t-il, Khalifa Sall doit garder sa casquette d’homme de paix et incarner la figure du dialogue et de la paix.















































































