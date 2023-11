Ziguinchor / Arrêt du bateau : « C’est un peu triste quand le bateau ne vient plus à Ziguinchor…Il faut dire à l’autorité ce qui se passe réellement » (Innocence Ntap Ndiaye)

L’arrêt prolongé de la navette du bateau Alioune Sitoë Diatta a suscité la réaction de l’ancienne Ministre et actuelle présidente du Haut conseil du dialogue Social, Innocence Ntap Ndiaye. En visite dans le sud du pays, cette dernière après avoir salué les efforts considérables du chef de l’État dans cette zone, estime que « c’est un peu triste quand le bateau ne vient plus à Ziguinchor. Je crois que cela mérite une réflexion profonde parce que nous avons ici des hommes d’affaires, des entreprises avec des travailleurs, nous avons des familles qui vont et qui viennent et qui ont le droit à la liberté de circuler. Aujourd’hui l’absence de ce bateau est ressenti à un niveau très important. Donc je pense qu’il existe une chose à faire et il faut qu’il y ait des discussions forcément avec les cadres de la région. Nous sommes des personnes ressources qui peuvent être consultées sur ce genre de situation. Au plan politique, il y a eu des conséquences. Si on ne le dit pas on risque de passer à côté. Il faut dire à l’autorité ce qui se passe réellement », a soutenu cette dernière. Venue pour présider une cérémonie de remise de fournitures, elle dira : « Vous savez l’éducation est un de nos partenaires privilégiés. Nous avons dans ce secteur un comité de dialogue social. Dès que j'ai pris connaissance du rapport du gouverneur de Ziguinchor, j’avoue que j’ai eu beaucoup de peine concernant la situation des établissements scolaires. On ne peut pas dire que la jeunesse est au cœur de développement du Sénégal et avoir aujourd’hui une jeunesse qui ne peut pas accéder à l’éducation. Mais c’est la situation que l’on vit aujourd’hui. Pour l’école que j'ai appuyé hier, j’ai été sidérée par les conditions de travail des enseignants et des élèves. La situation des classes est catastrophique. J’ai mesuré la dimension du travail à faire sur place qui est importante. On devra faire plus. Il faut surtout faire passer des messages. On peut dire de façon globale que les émeutes du mois de juin, les responsabilités sont partagées. Le gouvernement essaie actuellement de mettre à niveau les établissements scolaires. Il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises », a révélé la présidente du Haut conseil du dialogue social qui a aussi profité de l’occasion pour lancer un appel aux jeunes qui partent vers l’Europe via la mer. « C’est déplorable ce qui se passe actuellement. Nos jeunes ne peuvent pas faire le choix de la mort. Nos femmes qui partent avec leurs enfants dans les bras. Rien ne peut expliquer cela. Il y a un débat de fond qui doit être posé et surtout arrêter les accusations, car c’est un phénomène qu’il faut observer avec beaucoup d’objectivité. C’est dur quand on vous dit qu’à Bargny il n’y a plus de jeunes, c’est grave! C’est la même chose à Kafountine. Une belle zone avec beaucoup de potentialités. Il faut qu’objectivement l’on comprenne que ce n’est pas la responsabilité de l’État. Il y a la responsabilité des familles parce que quand une femme décide de prendre la pirogue pour rejoindre son mari, rien ne peut l’expliquer. Il faut une large concertation pour régler ce fléau », a estimé Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil du dialogue social...

























































dakaractu