Ziguinchor: Suivez en DIRECT l’audience de la procédure de contestation de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales

Ce jeudi 12 octobre 2023, se joue peut-être le sort du chef de l’opposition sénégalaise qui a été notifié de sa radiation des listes électorales et qui conteste cette procédure devant le Tribunal d’Instance de Ziguinchor qui sera présidé par le juge Sabassy Faye.Ce dernier est réputé intègre et indépendant dans une magistrature sénégalaise sous le feu des critiques. Pour la petite histoire, c’est lui qui avait prononcé la relaxe pure et simple de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye lors du procès qui l’opposait à son ex-épouse, Aminata Diack devant le Tribunal Correctionnel de Dakar en 2019.Le juge Sabassy Faye a été par la suite muté à Kongheu avant d’atterrir à Ziguinchor. Ce jeudi, il resurgit dans l’histoire politique du Sénégal, malgré lui, pour y écrire sa page.Sur la radiation de l’opposant Ousmane Sonko, actuellement en détention, l’Agent judiciaire de l’Etat a affirmé le 06 octobre devant la Chambre administrative de la Cour suprême, lors de l’audience Référé-Liberté sur le refus de la DGE de remettre des fiches de parrainages au mandataire du leader de Pastef, que c’est la Chambre criminelle de Dakar qui a notifié au ministère de l’Intérieur la condamnation à deux ans du sieur Ousmane Sonko, dans l’affaire Adji Sarr, en demandant de l’enlever sur les listes.Lors de cette même audience, la Procureur générale près la Cour suprême a démonté cet argument de l’AJE et clairement indiqué que la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales était illégale. « Vous avez radié en faisant état de la Contumace à tort. L’Article 29 que vous évoquez fait référence à l’inscription sur les listes électorales et non à la RADIATION. Celle-ci est faite par une commission administrative », a déclaré Mame Marie Gueye Diop.Les avocats de Ousmane Sonko qui sont à Ziguinchor depuis hier mercredi avec un renfort de taille en la personne de Me Larifou Said, venu de Paris pour accompagner Mes Clédor Ciré Ly et Cie, auront la tâche de convaincre le juge Sabassy Faye d’ordonner la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales en vue de se présenter à l’élection présidentielle de février 2024. Actualiser ce fil pour avoir le compte rendu d’audience !Pressafrik