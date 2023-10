Zoom sur Mamoudou Daff ,un Haut Cadre engagé ,Président du Mouvement APTE !

Coordonnateur des Études et de la planification depuis Juin 2021, M Mamoudou Daff est depuis 2014 Chevalier de l'ordre national du Mérite.



Conscient de ce lourd fardeau et désireux de rester toujours au service de sa patrie , Monsieur Daff compte traduire en actes concrets sa vision et ses ambitions par le biais de son Mouvement politique dénommé APTE , comprenons Alliance pour le Progrès , par le Travail et l'Ethique .



L' enseignement à l'ENFHTS et à l'Institut Supérieur de Management témoignent de sa courtoisie et son paternalisme légendaires.

Ses anciens étudiants gardent toujours en mémoire ce Professeur qu'ils disent " très social ,rigoureux et chevronné".

À Dakar comme dans son Fouta natal , ses multiples actions humanitaires restent visibles.



Et toujours fidèle à son orientation politique purement républicaine, Monsieur Mamoudou Daff Président du Mouvement Alliance pour le Progrès par le Travail et l'Ethique APTE s'engage à préserver les acquis démocratiques du Sénégal en renforçant les atouts économiques enregistrés par le Plan Sénégal Émergent si bien inspiré et mis sur orbite par son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal.



Par logique politique et par fidélité doctrinale , M Mamoudou Daff s'engage

avec son mouvement Alliance pour le Progrès par le Travail et l'Ethique (APTE).



Aminata Dème