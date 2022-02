​Décès de Gora Mbaye, 1er adjoint au maire de la Médina, Cheikh Ba salue la mémoire du Professeur (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Samedi 19 Février 2022 à 13:14

Comme vous le voyez dans cette vidéo, le chevronné responsable de l'APR à la Médina, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, adresse à la fratrie du Pr Gora Mbaye éplorée, à ses proches, aux Médinois et Médinoises ses plus sincères condoléances. Non sans les assurer de sa compassion dans cette épreuve.



Il revient à dakarposte que le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations a du surseoir hier à ses activités professionnelles pour se rendre chez feu Gora Mbaye aux fins de présenter ses condoléances.



Qu'Allah accueille l'illustre Gora Mbaye dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique