​Décès de l’homme d’affaires Pape Aly Guèye – Le Sénégal perd un entrepreneur très engagé

Le Sénégal perd aujourd’hui un entrepreneur enraciné et engagé, travailleur infatigable, comme seul le "pays de la Téranga" sait en produire. Self-made-man, ses réussites ont toujours contribué au rayonnement de notre pays, voire de tout le continent.

En véritable patriote, c’est cet enracinement qui l’a conduit à porter son regard sur le monde et à conquérir de grands marchés internationaux. Sa volonté incessante de se projeter a contribué à faire entrer notre économie dans la modernité. L’entreprise EXCELLEC qui produit des piles est à son actif et elle est au service de l’électrification inclusive.

Spécialisée dans le domaine de l’électrification et présente dans la fourniture d’intrants, Excellec a su développer au fil des années une expertise incontestable dans le monde rural.

Pape Aly Guèye est décédé ce 1er Janvier en France où il suivait un traitement. Il laissera derrière lui le souvenir d’un chef d’entreprise profondément humain et visionnaire. Il était un grand capitaine d’industrie, de ceux qui ont fait la renommée du Sénégal sur le plan économique



Pape Aly, c'était une personnalité. Très discret, il savait tendre la perche à son prochain dans le besoin et ce, sans tambour ni trompette. Il était toujours à la recherche de développement et de choses nouvelles. Il avait constamment avec ses collaborateurs et ses amis un dialogue sur l'amélioration des produits. C'était un Grand Monsieur.

L'illustre disparu fait partie de ces figures emblématiques qui ont réussi à faire de leur nom un symbole de qualité. Cela est le fruit d'un travail constant où il a su faire preuve de courage, d'intuition, d'imagination, de simplicité, en un mot, d'esprit d'entreprise. La proximité avec ses collaborateurs et le souci de leur confort et de leur sécurité au travail a été le fil jaune de son itinéraire de réussite professionnelle.

Admiré et respecté, Pape Aly était un homme très attachant, affable. Un grand dirigeant d'entreprise connu dans le monde entier. Il savait se faire apprécier par le monde économique et par toutes les personnes qu'il côtoyait. C’est donc là une grosse perte pour le Sénégal et l’Afrique.