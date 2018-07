07 Photos : Aicha Ballago la sœur de Waly Seck s’essaie au foulard

Aïcha Balago, malgré le fait qu’elle soit une fille très réservée, s’est retrouvée malgré elle sous le feu des projecteurs. Fille d’un monument de la musique sénégalaise en la personne de Thione Seck et sœur de l’héritier du trône Waly, il ne pouvait en être qu’ainsi. Elle est suivie avec attention par la presse people qui guette ses moindres faits et gestes. S’essayant au foulard sur les clichés ci-dessous, on peut dire que la jeune demoiselle au regard perçant a adapté un style qui lui va comme un gant car mettant en valeur en de ses principaux atouts : son regard.



























Galsen221.com