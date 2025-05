12 passeports et 7 faux visas saisis : 2 faussaires arrêtés par la police de Guinaw-Rails

Dans le cadre de la poursuite de l'enquête sur le démantèlement d'un vaste réseau de falsification de faux documents administratifs, le commissariat d’arrondissement de Guinaw-Rails a procédé à de nouvelles arrestations. Exploitant un renseignement, les hommes du commissaire principal Pathé Gaye ont surpris en flagrant délit le marchand S. Guèye et le commerçant M. T. Seck, selon des sources de Seneweb proches du parquet.



Tout a commencé lorsque Guèye a donné rendez-vous à Seck qui devait lui remettre un passeport pour l'obtention d'un billet d'avion à moindre coût. La mission de filature a permis aux policiers de la brigade de recherches d'interpeller les deux suspects. L'exploitation de leur téléphone portable a permis aux enquêteurs de réunir des indices graves et concordants motivant leur placement en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux portant sur des documents administratifs et/ou complicité.



La perquisition du domicile de S. Guèye s'est soldée par la saisie de sept faux visas détachés de leur passeport d'origine ainsi que douze passeports, dont de faux cachets "Départ" et "Arrivé" ont été apposés.



Au terme de l'enquête, le duo incriminé a été déféré ce vendredi au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Au total, la police de Guinaw-Rails a arrêté neuf suspects, après le démantèlement de ce réseau de falsificateurs de documents.













































seneweb