Cheikh Guèye, un acteur de la réflexion sur le développement aux manettes du dialogue national

A 59 ans, Cheikh Guèye, facilitateur du dialogue national devant s’ouvrir ce mercredi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, aura sans doute besoin de recourir à son influence au sein de la société civile et à sa qualité d’acteur reconnu de la réflexion sur les politiques publiques de développement pour rapprocher les positions d’entités aux agendas et intérêts politiques, le plus claire du temps, divergents.



Le natif Ben Tally, un quartier de Dakar, en est, par-dessus tout, conscient en admettant que son travail allait être difficile. ”C’est une tâche immense puisque ce ne sont pas que des idées qui s’affrontent, des intérêts aussi se heurtent’’, expliquait-il lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise.



Il ne manquait pas, en même temps, de faire part de son optimiste quant aux capacités des Sénégalais à faire montre de sursaut pour surmonter leurs différends, en dépit des éléments pouvant rendre difficile, voire impossible, toute possibilité d’entente.



Une analyse lucide, fruit d’une connaissance éprouvée des sensibilités des acteurs appelés à discuter afin de trouver des consensus sur le devenir du système politique sénégalais dont le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, caresse le rêve de voir connaître une évolution qualitative et permettre aux acteurs de s’entendre pour dépasser leurs contradictions aux conséquences souvent nuisibles à l’apaisement durable dans l’espace public à l’amorce de chaque processus électoral.



Le dialogue national appelé de ses vœux par le président Faye “s’inscrit dans une démarche inclusive, réunissant des représentants des partis politiques, de la société civile, des organisations syndicales, des confessions religieuses, du secteur privé, ainsi que des experts et des citoyens engagés”, a indiqué la présidence sénégalaise dans un message partagé sur le réseau social X.



Cette conclave ambitionne de jeter les bases d’un modèle institutionnel moderne, enraciné dans les réalités culturelles, sociales et historiques du Sénégal, tout en promettant d’être un moment décisif pour parvenir à des consensus solides, renforcer durablement la démocratie sénégalaise et garantir pleinement l’exercice des droits et libertés fondamentaux, a-t-elle rappelé à la veille de l’ouverture du dialogue.



Cette mise au point de la présidence sonne comme une invocation pour la réussite du dialogue. Ce qui serait difficile sans un climat de sérénité. Aussi, le calme, la courtoisie et le sens de l’écoute de Cheikh Guèye pourraient être importants, voire décisifs au moment de rapprocher les positions.



”Ce qui distingue particulièrement Dr. Gueye, c’est sa capacité à créer des ponts entre les secteurs. Sa vision inclusive et son aptitude à fédérer autour de causes communes lui permettent d’agir comme un médiateur dans des contextes parfois complexes’’, témoigne Doudou Ndiaye, un expert spécialiste en communication.



M. Ndiaye, qui dit avoir partagé la classe avec Cheikh Guèye du collège à l’université, souligne que “l’équidistance de son ami et compagnon vis-à-vis des plateformes et cercles politiques, scientifiques, sociaux et religieux lui permet de promouvoir le dialogue et la collaboration entre des groupes souvent divergents”.



Un témoignage qui donne sans doute un sens au choix fait par le président de la République de nommer le 24 avril 2025, Cheikh Guèye facilitateur général du dialogue national.



‘’Je suis redevable de mon pays qui a beaucoup fait pour moi. L’accomplissement de cette tâche est une occasion pour moi de le servir dans un moment clé de sa progression vers des lendemains meilleurs’’, confiait-il à l’APS dans des propos traduisant un engagement constant pour la réussite des projets et initiatives dans lesquels il est impliqué.



Le secrétaire général du Cadre unitaire de l’islam (CUDIS), qui a obtenu son doctorat en géographie à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, dans la foulée d’une maîtrise décrochée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a fait un passage remarqué à Enda Tiers monde, où il a occupé plusieurs fonctions.



Il avait en charge, entre autres, la coordination et la mise en cohérence d’entités éparpillées dans le monde et qui étaient appelées à travailler ensemble.



”C’était aussi mon travail de préparer des évènements internationaux auxquels Enda devait participer chaque année, comme le Forum social mondial, les grands sommets sur l’énergie, le climat et le développement durable’’, a fait valoir le responsable de la Veille et de la prospective à l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) où il coordonne des projets de recherche sur des enjeux majeurs du développement agricole et rural.



Le secrétaire permanent du Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA), une initiative continentale visant à produire des rapports sur le développement africain, pour l’Afrique et par l’Afrique, dirige également le Réseau sénégalais des Think thank engagés dans le regroupement de compétences sénégalaises dans la production de données sur le développement.



































aps