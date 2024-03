14 Mars 2021-14 Mars 2024: Trois (03) ans deja aprés la disparition de Thione Seck

Chez Thione Seck, la musique était depuis toujours une affaire de famille. Et c’est tout naturellement que le gamin né à Dakar en 1955 s’inscrit dans le fertile sillon d’un père chanteur de la confrérie mouride, à qui il dédiera d’ailleurs en 1991 une très belle cassette. A cette école, il apprit à conjuguer dans son chant la capacité à grimper dans les octaves et la faculté à habiter sa voix d’une ferveur spirituelle. Dès l’école primaire, son destin semblait tout tracé : emprunter les mêmes voies que celles de ses ancêtres, griots depuis des générations. Tout d’abord dans les fêtes de son quartier, avant d’intégrer des orchestres constitués, sur les conseils avisés de Laye Mboup, maître chanteur.



Le chanteur et parolier Thione Seck, l’un des seigneurs de la musique sénégalaise depuis une quarantaine d’années, est décédé dimanche 14 Mars 2021 à l’âge de 66 ans à Dakar. Issu d’une famille de griots, Thione Ballago Seck de son nom complet, était l’un des plus célèbres musiciens du pays avec Youssou Ndour, Omar Pène, Ismaël Lô ou encore son propre fils, Wally Seck.