2 millions FCFA volés via Orange money : Un étudiant écroué

C’est une escroquerie bien connue, mais qui continue de faire des ravages. Étudiant en deuxième année, Fallou M. soutirait d’importantes sommes d’argent à des distributeurs Orange money. Pour parvenir à ses fins, le délinquant a instrumentalisé son ami, Serigne Fallou D. Suite à de nombreuses plaintes pour escroquerie portant sur 2 millions francs, les enquêteurs ont identifié et neutralisé le duo qui a sévi pendant trois mois. Écroués depuis 15 jours, Fallou M. et Serigne Fallou D. ont été appelés hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Inculpé pour association de malfaiteurs, accès et maintien frauduleux dans un système informatique de plusieurs distributeurs Orange money, obtention d’avantages indus, faux en informatique, collecte de données à caractère personnel et usurpation d’identité, Fallou M. a réfuté les faits. « Je ne me suis jamais présenté dans une agence pour effectuer des opérations frauduleuses. Je suis détenteur de deux puces. L’une, je l’ai prêté à un ami qui est parti au Nicaragua. C’est lui qui a commis tous ces délits », a avancé l’étudiant. D’après les enquêteurs, plusieurs numéros de fournisseurs ont été retrouvés dans le portable du prévenu qui se rendait dans les points cash pour récupérer de modiques sommes. Lorsque le gérant lui demandait de composer son numéro, Fallou en profitait pour enregistrer son numéro sous le pseudo de Orange Money. Ainsi, il envoie Serigne Fallou D. effectuer des retraits, après avoir envoyé le message de confirmation avec son numéro. Accusé de complicité, Serigne Fallou D., 23 ans, a déclaré que son co-prévenu l’a envoyé une fois récupérer de l’argent. « Il m’a fait croire que c’est sa tante qui allait valider. J’ai récupéré 90.000 francs. Il m’a remis 30.0000 francs. Mais j’ignorais ses magouilles », s’est-il dédouané. L’avocat de la Sonatel a estimé que les faits sont constants en ce qui concerne Fallou M. Il a ainsi réclamé 2 millions francs, à titre de dédommagement. Le substitut du procureur a demandé six mois ferme à l’encontre des prévenus. Selon lui, Serigne Fallou est un coauteur de Fallou M. Il a participé activement aux faits. « Les faits sont extrêmement graves. Ils ont essayé de mettre en cause un agent de la Sonatel », a déploré le Ministère public. Me Abdy Nar Ndiaye a clamé l’innocence de Serigne Fallou D. qui, d’après lui, ne connaissait pas l’origine illicite de l’argent. « Il est totalement indifférent des faits de l’espèce. Il a été utilisé. Il a quitté le daara, il y a moins de quatre mois. Son père l’a confié à un de ses amis. Si vous estimez qu’il y a une once de culpabilité le concernant, je vous demande de lui faire bénéficier une application bienveillante de la loi », a plaidé Me Ndiaye. Son confrère Me Abdourahmane Diallo a sollicité la clémence pour Fallou M.. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné ce dernier à deux ans, dont trois mois ferme et au paiement d’un dédommagement de 2 millions francs. Serigne Fallou D. a été, lui, relaxé. Il retrouve ainsi sa liberté après 15 jours de détention préventive.



























































rewmi