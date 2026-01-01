Visite nocturne à Touba: Ousmane Sonko chez Serigne Mountakha

C’est dans la plus grande discrétion que le chef du gouvernement sénégalais s’est rendu à la résidence de Serigne Bassirou Mbacké sise au quartier Darou Miname de Touba ce 1er janvier 2026. Ousmane Sonko se trouve toujours dans le salon du khalife (21h).



D’après des témoignages recueillis sur place, il s’agit d’une visite privée. Le chef du gouvernement est accompagné d’un convoi composé de plusieurs véhicules.



































































