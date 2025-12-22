35E EDITION DE LA CAN – Les yeux du Sénégal et du monde rivés sur le Maroc

La CAN 2025, qui se déroule du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, est un événement d’une grande envergure pour le Maroc, tant sur le plan sportif qu’économique et touristique. Les 23 pays participants (hors Maroc) totalisent à eux seuls plus de 1,03 milliard d’habitants, soit près des deux tiers de la population africaine estimée à 1,55 milliard en 2025. Les estimations prévoient entre 500.000 et 1 million de visiteurs étrangers supplémentaires, générant des retombées économiques comprises entre 4,5 et 12 milliards de dirhams soit 734 milliards FCFA, grâce aux dépenses liées à l’hébergement, à la restauration, au transport et aux services annexes, d’après les estimations des autorités marocaines.



Retombées économiques de près de 734 milliards de FCFA



Dans le groupe A, les Marocains ont terminé le match d’ouverture de la 35e édition la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce dimanche 21 décembre 2025, à Rabat. Devant 60 000 de leurs supporters massés dans le stade Prince Moulay Abdellah et sous des trombes d’eau au coup d’envoi, les Lions de l’Atlas ont réussi leurs débuts dans leur CAN en battant (2-0) les Comores, grâce à des buts de Brahim Diaz (55’) et un retourné acrobatique de Ayoub El-Kaabi (74’), en seconde période. Il leur a fallu près d’une heure pour parvenir à faire craquer, enfin, la défense des Comores. Il faut également souligner que Yannick Pandor, le gardien des Comores, a repoussé du genou gauche un penalty obtenu par Brahim Diaz et raté donc, par Soufiane Rahimi dès la 11e minute de jeu. Offensivement les Comoriens se sont montrés très limités et sans inspiration. Ils n’ont pas vraiment inquiété le portier marocain. Le Maroc enchaîne un vingtième succès consécutif et démarre parfaitement son tournoi. Le capitaine des Lions de l’Atlas n’a pas participé à la rencontre en raison de sa blessure. En effet, Achraf Hakimi s’est contenté de présenter son Ballon d’Or africain aux spectateurs au public avant le coup d’envoi. Dans ce groupe A, le Mali fera face au Zambie ce lundi 22 décembre, à partir de 13h.



Il nous revient que les aéroports marocains enregistrent des chiffres historiques d’arrivées internationales. Entre le 8 et le 18 décembre, pas moins de 868.287 passagers ont été accueillis dans les aéroports des villes hôtes, soit une hausse de 10,7 % par rapport à la même période de 2024, selon les données communiquées par l’Office national des aéroports (ONDA).



La dynamique s’est également traduite par une forte progression du trafic aérien, avec 7.327 mouvements d’avions, en augmentation de 13 %. La journée du 18 décembre a marqué un record absolu, symbole d’un dispositif opérationnel pleinement mobilisé à la veille de l’ouverture de la compétition continentale.



Cette performance, selon nos confrères du Maroc Ma, repose sur un facteur clé : la fluidité des arrivées. Elle est le fruit d’une mobilisation coordonnée des équipes de l’ONDA, en étroite collaboration avec les autorités publiques, notamment le ministère de l’Intérieur, la DGSN, la Gendarmerie Royale, la Direction générale des Douanes et impôts indirects, ainsi que le ministère du Transport et de la Logistique. L’ensemble de la chaîne aéroportuaire a été mobilisé pour assurer un parcours passagers efficace, sécurisé et conforme aux standards internationaux.



Parmi les plateformes aéroportuaires, Casablanca Mohammed V s’impose comme le principal hub du Royaume, avec 292.221 passagers, représentant 33,7 % du trafic total. Elle est suivie par les aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger, Rabat et Fès, tous inscrits dans une dynamique de croissance soutenue, malgré un contexte de très forte affluence.



À travers ces chiffres, la CAN 2025 s’ouvre sous le signe de la performance logistique, de la capacité d’anticipation et de la qualité de l’accueil. Cette affluence record illustre non seulement l’attrait sportif de la compétition, mais aussi le positionnement du Maroc comme destination de référence pour l’organisation de grands événements internationaux, à la croisée du sport, du tourisme et du rayonnement continental.



Le Sénégal entre en lice mardi contre le Botswana



Annoncé parmi les grands favoris de la compétition aux côtés du Maroc et de la Côte d’Ivoire, le Sénégal tentera de s’offrir un deuxième sacre continental lors de la CAN 2025 au Royaume chérifien. Les Lions sont logés dans le groupe D en compagnie de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. Dans cette poule D, le Sénégal dispute son premier match du tournoi le mardi 23 décembre contre le Botswana. La deuxième sortie des champions d’Afrique 2022 est prévue le 27 décembre contre la RD Congo. Pour leur 3e match de cette phase de groupes, Sadio Mané et ses coéquipiers vont se frotter aux Béninois, le 30 décembre. Le Sénégal va se passer d’un atout offensif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Assane Diao, tout juste revenu de blessure et fraîchement convoqué par le sélectionneur Pape Thiaw, est finalement forfait. L’ailier de Côme, rappelé au dernier moment au grand regret de son entraîneur Cesc Fabregas, s’est blessé seulement six jours avant le début de la compétition au Maroc. Il a été remplacé par Ousseynou Niang. Les rencontres de cette poule vont se dérouler au stade Ibn-Batouta de Tanger et au stade Al Barid de Rabat.



Blaise Diagne

