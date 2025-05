3,6 millions FCFA volés à Thiès : Un cambrioleur notoire et son receleur arrêtés grâce à la vidéosurveillance

La Sûreté urbaine du commissariat central de Thiès a mis un terme aux agissements d’un cambrioleur notoire, A. Dia, et de son receleur attitré, K. Samb. A. Dia ciblait des appartements pour dérober des objets de valeur, notamment des bijoux, faisant plusieurs victimes dans la cité du rail.



Dans la nuit du 4 mai 2025, A. Dia a cambriolé l’appartement de N. Y. Seck, emportant 3,6 millions de francs CFA et un téléviseur à écran plat. La scène a été enregistrée par les caméras de surveillance installées dans l’appartement.



Suite à la plainte déposée, l’exploitation des images a permis aux enquêteurs d’identifier et d’interpeller le malfaiteur. Les investigations ont ensuite conduit à l’arrestation de son receleur, K. Samb.



Ce mercredi, les deux hommes ont été déférés pour vols multiples commis la nuit avec effraction et escalade, ainsi que pour recel.



























































