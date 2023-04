65% DES FRANÇAIS ONT UNE IMAGE NÉGATIVE D'EMMANUEL MACRON, SELON UN SONDAGE

La réforme des retraites et le passage en force du gouvernement pour faire adopter le texte sans le vote des députés n'ont pas du tout été favorables à l'image du président Emmanuel Macron. Elle est négative pour 65% des Français, selon un sondage Viavoice pour Libération publié jeudi.



"Incompréhension", "colère" et "dégoût"

Lorsque l'on demande aux Français quelle est la première émotion qu'ils éprouvent à l'encontre du président, les mots "incompréhension" et "colère" sont ceux qui reviennent en premier lieu (16% chacun). S'en suivent le "dégoût" (13%) et l'"espoir" (10%). Vient ensuite l'"indifférence" (9%).



Le décrochage est bien réel. Seuls 26% des Français interrogés conservent une image positive d'Emmanuel Macron -et 4% une image "très positive"-, ce qui représente tout de même 2 points de plus que la Première ministre Élisabeth Borne. A l'automne dernier, un tiers de Français étaient satisfaits.



Dans le détail, ce sont les personnes de 50 à 64 ans qui sont le moins favorables à l'action du président (70% d'opinions négatives) et les personnes de plus de 65 ans qui en ont une opinion la plus positive (34%).



Libertés en recul

Les libertés ont également régressé depuis la présidence d'Emmanuel Macron pour 55% des Français. Le président est par ailleurs considéré comme "plus autoritaire" actuellement qu'en 2017, lors de sa première élection.



Sa politique est également vue comme "solitaire" pour plus de la moitié des Français (53%). Et pour plus de deux tiers d'entre eux, elle n'est jugée ni "au service de l'intérêt général" (68%), ni "juste" (69%) ni "respectueuse des oppositions politiques" (69%). Elle n'est pas non plus considérée comme "à la hauteur des enjeux d'avenir" (65%) ou "claire" (66%).



"Des constats qui plaident pour une suite et fin de quinquennat sous le signe d'une réforme sociétale qui réconcilie les libéralismes et le rapport du président de la République à la liberté", avance dans les colonnes de Libération Adrien Broche, responsable des études de Viavoice.



"La question de la fin de vie pourrait en être la voie idéale", a-t-il suggéré par la même occasion.



Édouard Philippe a la cote

Une grande partie de la classe politique est visée par l'opinion négative des Français, même si l'ancien Premier ministre Édouard Philippe tire son épingle du jeu (43% d'opinions positives), suivi de Marine Le Pen (32%), Nicolas Sarkozy (31%) et Bruno Le Maire (28%).



Selon une enquête Elabe pour BFMTV publiée mercredi, Marine Le Pen aurait été largement en tête du premier tour si l'élection présidentielle 2022 était rejouée aujourd'hui, dans un contexte défavorable à l'actuel président, et elle sortirait gagnante au second tour avec 55% des voix.



Et selon un autre sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro Magazine, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour de la présidentielle 2027, quelles que soient les hypothèses de candidature pour la majorité présidentielle.











































































BfmTv