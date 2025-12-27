Nécrologie- Décès de la diva Khar Mbaye Madiaga !

La diva, qui n'est plus à présenter, Adja Khar Mbaye Madiaga, a quitté ce monde futile et périssable des suites d'une maladie.



Les témoignages émanant d'artistes, de politiques, et du public unanimes après le décès de cette légende de la musique Sénégalaise voire Africaine sont marqués par une immense tristesse, saluant une voix unique (à la fois grave et mélodieuse), une artiste exceptionnelle, une personnalité attachante, humaniste dans l'âme et inspirante,...



Qu'Allah accueille cette dame de l'univers culturel , qui a bercé plusieurs générations, dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !