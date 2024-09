7 milliards", "Immeuble à Grenoble" : Les secrets de l’audition de Lat Diop

C’est une procédure initiée par le Pool Judiciaire Financier (PJF). L’accusation porte sur des présumées malversations lors du passage de Lat Diop à la LONASE. Convoqué à la Division des Investigations Criminelles (DIC), Lat Diop a été entendu après des accusations portées en son encontre par l'ancien administrateur de 1XBet Sénégal, Mouhamed Dieng. Assisté par son pool d’avocats constitué de Mes Souleymane Diagne, El Hadji Diouf, Cheikh Amadou Ndiaye et Alioune Badara Fall, l’ancien ministre des Sports a fait face aux hommes du commissaire Baïty Sène durant plus de 10 heures.



« Aucun corps de contrôle ne m'a épinglé…»



Selon des sources autorisées, les questions ont tourné autour d’une somme de 7 milliards F CFA que M. Dieng soutient avoir remis à Lat Diop lorsqu’il était Dg à la LONASE. Entendu, Lat Diop a contesté ces accusations. « Si je faisais de la malversation, il y aurait un rapport d’un corps de contrôle qui m’aurait épinglé ». Le mis en cause reconnaît, toutefois, avoir reçu la somme de 5 millions F CFA, de la part de 1XBet pour le compte de Guèdiawaye Football club. 1XBet est le sponsor officiel du club de football dont il est propriétaire, a-t-il indiqué.



Les enquêteurs l’ont ensuite confronté aux discussions Wathsapp que Mouhamed Dieng a mis à leur disposition ainsi que d’autres documents. Mais, Lat Diop a maintenu sa ligne de défense.



Sur le blanchiment de capitaux



Revenant à la charge, les policiers-enquêteurs, ont mis sur la table des déclarations de Mouhamed Dieng, faisant état de l'acquisition d’un immeuble à Grenoble (en France) par Lat Diop. « Je n’ai pas d’immeuble en France. Je ne suis jamais allé à Grenoble », a rétorqué Lat Diop.



Selon nos sources, l’affaire Jérôme Bandiaky dit Sniper n’a pas été évoquée lors de l’audition.



Au terme de l’enquête, Lat Diop sera conduit, devant le procureur de la République financier. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux.



« Une tentative de liquidation… »



Pour l’un de ses avocats, Me Alioune Badara Fall, l’histoire a été montée de toutes pièces. « C’est une grande déception ! On croyait qu’avec ce régime, on allait avoir une rupture sur les poursuites. Mais force est de constater qu’ils sont partis de la pire de manière. Ils reprochaient à l’ancien régime une tentative de liquidation d’un adversaire politique. Mais aujourd’hui, ils poursuivent une personne pour détournement de deniers publics sans aucune preuve », a fustigé Me Fall.























































































Seneweb