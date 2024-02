À l'attention des candidates et candidats à l'élection présidentielle du Sénégal

Nous, artistes sénégalais, créateurs et interprètes de diverses formes d'expression artistique, nous adressons à vous par cette lettre ouverte pour vous faire part de notre préoccupation concernant le respect de nos droits d'auteurs.

Nous constatons que, lors de vos campagnes électorales, vous utilisez fréquemment nos œuvres pour animer vos meetings, diffuser vos messages, ou mobiliser vos partisans. Or, vous ne vous acquittez pas du payement obligatoire qui nous revient en tant qu'auteurs et propriétaires de ces œuvres.

Ce faisant, vous bafouez nos droits, mais aussi notre dignité et notre reconnaissance.

Nous vous rappelons que le droit d'auteur est un droit fondamental, reconnu par la Constitution du Sénégal, le Code de la propriété intellectuelle, et les conventions internationales auxquelles le Sénégal est partie.

Le droit d'auteur protège nos créations, garantit nos revenus, et valorise notre contribution au développement culturel, social, et économique du pays. Nous vous demandons donc de respecter nos droits d'auteurs, en vous acquittant du payement obligatoire avant toute utilisation de nos œuvres pour vos campagnes.

Nous vous demandons également de solliciter notre autorisation préalable, et de mentionner nos noms et nos sources.

Nous vous demandons enfin de reconnaître le rôle des artistes dans la vie démocratique, et de prendre en compte nos revendications dans vos programmes électoraux.

Nous espérons que vous entendrez notre appel, et que vous agirez en conséquence.

Nous vous remercions de votre attention, et nous vous souhaitons bonne chance pour l'élection présidentielle.



Fait à Dakar le 02 janvier 2024

Pour les artistes sénégalais

Guisse Pene, consultant culturel, auteur membre de la Sodav