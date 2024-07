À la découverte de Mme Rouguy Bocoum, une femme qui contribue au développement du Sénégal

Pondérée à souhait, dotée du goût du challenge, d'une ambition de réussir, courtoise comme pas deux, il nous revient de ses proches, notamment sa fratrie que Mme Rouguy Bocoum a matinalement cultivé les valeurs cardinales qui sont la marque des dames meneuses. En effet, cheffe de file de pas moins de 300 personnes à travers le GIE FEDDE MAMADOU BAÏDY BILEL, elle exerce une influence dans son domaine (l'agriculture) entre autres secteurs. Les images postées sont assez révélatrices.





Dakarposte, qui a "creusé " pour en savoir davantage sur cette dame, est en mesure de révéler qu'elle a, en effet, des rapports conflictuels avec le bruit, qu’elle tient bien en respect et pour toujours sans doute. Elle déteste envahir les plateaux de télé et les colonnes des journaux pour " réciter" ses prouesses, qui pourtant sont innombrables. Adja Rouguy-comme on la surnomme fait le " job " avec assurance et fermeté et laisse à l’opinion le soin de dresser le jugement qu’ elle mérite.



Une vielle connaissance de la dame révèle: "Elle connaît tous les enfants et les mères de Kanel. Je vous dis, sans tambour ni trompette, elle s’est occupée de la plupart d’entre eux et continue encore de le faire. L’expression du visage de Mme Bocoum, pendant qu’elle nous raconte son histoire, ses réalisations et projets traduisent son apaisement et son sentiment d’accomplissement quoi qu'il reste du chemin à parcourir. C'est une mère remplie de fierté et de détermination. Elle pouvait se la couler douce à Dakar mais elle préfère descendre souvent à Kanel qui l'a vu naitre et grandir. En fait, ayant toujours eu un intérêt particulier pour l’écosystème entrepreneurial et le développement communautaire,Madame Bocoum se fait du souci pour son Kanel natal mais aussi et surtout le développement du Sénégal, qui, selon elle passe forcément par une autonomisation des femmes bref elle veut offrir une vie meilleure à tous. En un mot, convaincue qu’il est du devoir de tout citoyen d’apporter sa contribution au développement de son pays et que la femme ne devrait pas être laissé pour compte, elle a créé ce GIE . C'est une dame dont le Sénégal peut s'enorgueillir . Machalla, elle a la main sur le coeur; à preuve elle a offert plusieurs boeufs aux habitants lors de la récente fête d'Achoura appelée Tamxarit. Elle adore travailler sur des projets à fort impact sociale, collaborer avec des femmes, jeunes etc... qui veulent jouer un rôle vers un Sénégal émergent."





Aux dernières nouvelles, une délégation dépêchée par l'Etat est attendue ce mardi à Kanel aux fins d'avoir une idée sur les réalisations de Mme Bocoum, mais nos autorités devraient définir une politique agricole axée sur l’accès et le contrôle sûrs des femmes aux ressources productives à l'image de cette illustre Kaneloise. Cela implique en partie de former les responsables gouvernementaux et les agents de vulgarisation à l’autonomisation

des femmes par le biais de l’agriculture. Ils doivent promouvoir les pratiques agricoles agroécologiques chez les

femmes.

Le gouvernement du Sénégal doit veiller à ce que la politique agricole adopte une optique nutritionnelle. Qui plus, nos autorités doivent également définir des objectifs spécifiques pour augmenter la représentation des femmes dans les cadres politiques. Aussi, l'Etat gagnerait-il à définir des plans et des budgets de développement locaux visant à accroître la représentation des femmes en tant qu’agents de vulgarisation.