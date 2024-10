AIBD- Incident technique impliquant un Boeing 767 de la compagnie Delta Airlines : les 213 passagers à bord sont tous sains et saufs (communiqué).

Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu, il a été annoncé qu’un « incident est survenu ce samedi 19 octobre 2024 aux environs de 11 h 30 à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) impliquant un Boeing 767 de la compagnie Delta Airlines à destination de New York ». L'avion, en phase de décollage, a effectué une manœuvre d'accélération suivie d'un arrêt d'urgence en raison d'un incident technique. Le pilote a pu immobiliser l’avion en toute sécurité. Aussitôt après l’incident, l’ensemble des acteurs aéroportuaires se sont réunis autour du Secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et de l’autorité de l’aviation civile pour évaluer la situation.



La tutelle a ainsi tenu "à rassurer le public qu’aucun dommage corporel n’a été enregistré". Les 213 passagers à bord sont tous sains et saufs. Ils ont été pris en charge et acheminés vers des hôtels de la place pour assurer leur confort. Leur départ pour New York est prévu pour demain, dimanche 20 octobre 2024, à 10 heures. Par ailleurs, des instructions ont été données à l'ensemble des équipes techniques de l'aéroport afin d'assurer la continuité des opérations à l'AIBD en toute sécurité. L’ANACIM et le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) procéderont aux investigations approfondies afin de déterminer les causes exactes de cet incident.



Ainsi, « le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens tient à souligner que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité des passagers et la continuité des activités au niveau de l’aéroport », a-t-on conclu.