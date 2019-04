AIR SENEGAL SA : Qui est Ibrahima Kane, le tout nouveau boss

Exit Philip Bohn. A air Sénégal Sa, c’est désormais Ibrahima Kane qui tient les manettes. Homme très effacé, le tout nouveau boss de la compagnie nationale était jusqu’ici Directeur général du Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (Fonsis). Polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées, il est aussi diplômé du Collège Génie Industriel de Paris et de la London Business School.

Avant d’être promu au Fonsis, M. Kane avait déjà roulé sa bosse dans l’industrie agroalimentaire et dans les Mines. Ce, en France, au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie. Il a aussi été Co-Fondateur et administrateur d’une unité industrielle Sénégalaise opérant un rayon laitier composé d’éleveurs traditionnels. Nommé Directeur général du Fonsis depuis octobre 2016, Ibrahima Kane aura la lourde tâche de faire grandir la toute nouvelle compagnie nationale dont le lancement a connu plusieurs péripéties.