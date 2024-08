ALIOUNE SALL : « L’ÉTAT DU SÉNÉGAL N’A AUCUN PROBLÈME AVEC LE SECTEUR DE LA PRESSE »

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a réaffirmé, lors du lancement de la plateforme « Déclaration Médias au Sénégal » à la Maison de la Presse Babacar Touré, l’engagement de l’État à soutenir le secteur de la presse sénégalaise, tout en appelant à des discussions constructives avec les acteurs du milieu.



Dans ses déclarations, Alioune Sall a affirmé que l’État du Sénégal, à travers son ministère, n’a aucun problème avec les entreprises de médias. Il a souligné l’ouverture de son ministère à discuter avec les professionnels de la presse et à répondre à leurs préoccupations.



« Ce à quoi j’invite le secteur de la presse sénégalaise à travers le patronat et les syndicats, c’est de les inviter à des discussions sérieuses et responsables », a-t-il déclaré.



Le ministre a précisé que l’État ne privilégiera aucun secteur au détriment d’un autre, mettant en avant le principe d’égalité de traitement pour tous les secteurs économiques. Cette déclaration vise à dissiper les inquiétudes concernant un éventuel favoritisme envers les médias, qu’ils soient publics ou privés.



Concernant les questions de dette fiscale des entreprises de presse, Alioune Sall a indiqué que ce sujet relève principalement du ministère de la Finance. Il a suggéré que les acteurs de la presse abordent ces questions avec plus de responsabilité afin d’éviter des malentendus.





Alioune Sall a démenti les allégations selon lesquelles les médias publics seraient plus endettés que les médias privés. Cette mise au point s’inscrit dans une volonté de clarifier la situation financière des médias et de maintenir la transparence.



Le ministre de la Communication a réaffirmé son engagement à accompagner le secteur de la presse et à maintenir un dialogue ouvert et productif avec tous les acteurs concernés.



















































Rts