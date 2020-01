ANKARA ET DAKAR VEULENT PORTER LE VOLUME DE LEURS ÉCHANGES À UN MILLIARD DE DOLLARS (ERDOGAN)

La Turquie et le Sénégal ambitionnent de porter le volume de leurs échanges commerciaux à un milliard de dollars dans les années à venir, a assuré mardi à Dakar, Racep Tayyip Erdogan.



"Aujourd’hui, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux d’atteindre un volume d’un milliard de dollars (596 milliards de FCFA). Je crois fermement que nous allons atteindre cet objectif", a déclaré le président turc lors d’un point de presse conjoint avec son homologue sénégalais.



"Nous nous étions fixés un objectif d’échanges commerciaux de 400 millions de dollars. Je me félicite que nous ayons pu réaliser cet objectif en 2019. Cependant, les données de 2019 montrent que nous devons consacrer davantage d’efforts pour développer les liens commerciaux entre les deux pays", a souligné Erdogan.



Le chef de l’Etat turc, qui a eu un long entretien avec Macky Sall, a insisté sur le fait que les deux pays avaient atteint tous les objectifs commerciaux qu’ils s’étaient fixés en 2018.



Il a rappelé que les entreprises turques participaient à la réalisation du Plan Sénégal émergent (PSE) dans les infrastructures, le transport, la santé, entre autres, non sans souligner la nécessité d’accroître la promotion des produits sénégalais dans son pays.

























APS