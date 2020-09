ARRESTATIONS ARBITRAIRES: Y’en a marre va déposer plainte

Le mouvement Y’en a marre compte porter plainte après l’arrestation de 7 de ses membres, venus déposer une lettre de protestation au siège d’Orange. Pour rappel, ces derniers ont été libérés le lendemain, tôt dans la matinée, sans charge. Alioune Sané, qui a dénoncé les conditions de leur garde à vue, s’est voulu formel face à la presse : « Il y’ aura une suite judiciaire. On ne va pas laisser passer cette fois-ci. Dès demain, nos avocats vont travailler sur la plainte pour qu’on s’arrête ça. La justice sénégalaise doit prendre ses responsabilités. On nous fait arrêter, on nous fait dormir en cellule et au petit matin, on nous libère, sans charge ».





